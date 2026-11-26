Nilüfer Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana kendi bütçesiyle büyüttüğü yenilenebilir enerji yatırımları ödüllendirildi. 11. Altın Karınca Ödülleri'nde "Nilüfer Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Projesi", İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödüle değer bulundu.

Belediyelerin iyi uygulama örneklerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda törenle sahiplerini buldu. Yarışmada Nilüfer Belediyesi, on yılı aşkın süredir sürdürdüğü "Nilüfer Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Projesi" ile "İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi" kategorisinde Altın Karınca Ödülü'nün sahibi oldu.

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8 santral devrede

2014 yılında imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi ile karbon salımını azaltma hedefini kurumsal politikaya dönüştüren Nilüfer Belediyesi, bu süreçte tamamen öz kaynaklarını kullanarak 8 güneş enerji santrali (GES) kurdu. Güngören Mahallesi'nde yer alan 1 megavat (MW) kurulu gücündeki arazi tipi santral, belediye hizmet binalarının enerji tüketiminin önemli bir bölümünü karşılıyor. Arazi tipi santralin yanı sıra ilçedeki yedi farklı kamu yapısının çatısında da elektrik üretiliyor. İbrahim Yazıcı Stadyumu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Üçevler Spor Tesisi, Beşevler Cimnastik Salonu, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Ürünlü Kent Bostanları'ndaki kurulu çatı tipi santraller, tesislerin kendi enerjisini doğrudan güneşten karşılamasını sağlıyor.

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Bu sekiz santralden elde edilen üretimle Nilüfer Belediyesi, 2025 yılında toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu kendi tesislerinden karşıladı. Yıl boyunca sağlanan temiz enerji üretimi sayesinde bin 367 ton karbon salımının önüne geçilirken, belediye bütçesinde de yaklaşık 5,4 milyon TL tasarruf elde edildi.

"Kamu kaynağını korurken doğayı da gözetiyoruz"

Düzenlenen törende ödülü alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yenilenebilir enerji yatırımlarının hem çevre hem de kamu bütçesi açısından somut sonuçlar verdiğini belirtti. 2014 yılından bu yana sürdürülen temiz enerji yatırımlarının Altın Karınca Ödülü almasının kendileri için sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Dış kaynağa ihtiyaç duymadan, kendi bütçemizle kurduğumuz 8 güneş enerji santraliyle hem karbon ayak izimizi küçültüyor hem de belediyemizin enerji giderlerini azaltıyoruz. Geçmişten bugüne bu tesislerin planlamasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentimizin kaynaklarını korurken, doğayla uyumlu yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz" dedi.