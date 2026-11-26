Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yasak alanda avlandığı tespit edilen canlı kum şırlanlarına el konuldu. Canlı kum şırlanları, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Denetimlerin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

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