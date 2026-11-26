BURSA'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 5'inci Er Sokakta bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tekstil atölyesinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.