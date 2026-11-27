Çalışmalara Mudanya Belediyesi ile BUSKİ Genel Müdürlüğünden 2 tanker de destek veriyor.

Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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