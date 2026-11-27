Bursa'da çiftlikte çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Giriş: 27.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı gruplardan 10 araç ile 1 dron sevk edildi.
Çalışmalara Mudanya Belediyesi ile BUSKİ Genel Müdürlüğünden 2 tanker de destek veriyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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