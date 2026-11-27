Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım ilçesindeki 69 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa genelinde mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürüten Biba, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen toplantıda muhtarların ilettiği talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biba, muhtarlar aracılığıyla belediyeye iletilen konuların ilgili birim ve ekiplerce değerlendirildiğini ve takip edildiğini belirterek, taleplerin durumuna ilişkin muhtarlara bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

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Biba, Büyükşehir Belediyesi ile muhtarlar arasında işbirliği ve istişareye dayalı güçlü bir iletişim oluştuğunu belirterek, mahalleleriyle yakından ilgilenen ve sorunlara çözüm arayan muhtarlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.