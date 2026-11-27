Bir fabrikada çalışan 3 işçi, işveren vekili pozisyonundaki ustabaşının bilgisi dahilinde ekonomik değeri olmayan hurda ürünleri aldıkları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Yıllar süren davada son noktayı koyan Yargıtay, hurda malların işyerinden dışarı çıkartılması ile fesih arasında orantısızlık olduğunu belirterek mağdurlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Tam 17 senedir çalıştığı fabrikadan 2 arkadaşıyla birlikte hurda niteliğindeki imha edilmesi gereken mendilleri aldığı iddiasıyla tazminatsız kovulan M.D., soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. İş sözleşmesinin haksız feshedildiğini öne süren davacı, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı fabrika sahibi ise ArGe projesi kapsamında üretilen ve imha edilmek üzere hurdaya ayrılan ürünlerin davacı ile birlikte 3 çalışan tarafından şirketin onayı alınmaksızın evlere götürülerek paylaşıldığının tespit edildiğini dile getirdi. İş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış ile işverenin güvenini kötüye kullanma gerekçesiyle feshedildiğini, davacının yasal çalışma sürelerini aşan bir çalışmasının olmadığını, istisnai fazla çalışmalarının karşılığının ücret bordrolarıyla ödendiğinin sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, güvenlik kayıtlarından davacı ve üç arkadaşının bahse konu ürünleri şirketin onayı olmaksızın araçla işyerinden çıkardığının sabit olduğu, alınan yazılı savunmalarda işçilerin bu eylemi kabul ettiklerine dikkat çekti. Bu eylemi izinli yaptıklarına ilişkin savunmanın ise hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yapan Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine hükmetti. Karar davacı tarafından istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Kararın temyiz edilmesiyle dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

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Karar adil değil, ustabaşı izin vermiş

Yargıtay kararında; fabrikada 16 yıl 9 ay 2 gün üretim teknisyeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, hurdaya ayrılan ve imha edilmesi gereken ürünleri işverenin izni dışında evine götürdüğü ve bu itibarla işverenin güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle feshedildiği hatırlatıldı. Davacının feshe konu olaya ilişkin savunmasında, çöpe gidecek atıl ürünlerin bulunduğunu, "Bu ürünleri alalım." diyen arkadaşına E.P. ustanın izninin olup olmadığını sorduğunu, ustaların bilgisi ve izninin olduğunun söylenmesi üzerine mendillerden aldığını ve bu uygulamanın işyerinde daha önce de gerçekleştiğini beyan ettiğine işaret edildi. Davacı ve diğer arkadaşlarının ustası olduğu anlaşılan E.P.'nin de yazılı savunmasında, diğer işçilerin bozuk mendillerden alıp alamayacaklarını sormaları üzerine "Alabilirsiniz." dediğini, kendisinin de bir koli aldığını belirttiği hatırlatıldı. Yargıtay kararında şöyle denildi: ‘' Yargılama sırasında dinlenen ve olaya karışan işçiler de hem tanık olarak verdikleri beyanlarında hem de yazılı savunmalarında ustalarının izni ve bilgisi dâhilinde ürünleri aldıklarını ifade etmişlerdir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu ürünlerin işveren vekili sıfatındaki ustaları E.P'nin izniyle alındığı, ürünlerin bozuk ve imha edilecek nitelikte olduğu ve ekonomik değerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu şartlarda eylem ile fesih arasında orantısızlık bulunduğu sonucuna varılmıştır. İş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına, davacı yararına takdir edilen 40 bin TL duruşma vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.