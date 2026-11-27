Bursa'da yem fabrikasındaki yangın söndürüldü Mısır kurutma makinasında çıkan yangın zor anlar yaşattı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir holdinge ait yem fabrikasında çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir holdinge ait yem fabrikasında çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki yem fabrikasında saat 5.30 sularında yangın çıktı. Fabrikanın mısır kurutma makinasındaki yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler merdivenle ve karadan yangına müdahale ettiler.
Yangın 3 saatlik çalışmayla söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Yangının ardından soğutma çalışmaları da dron ile havadan görüntülendi.
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