Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçe meydanında çevre düzenlemeleri ve asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan itibarıyla harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

Yenişehir'in kalbi artık yeni yüzüyle

Büyükşehir ekipleri, Yenişehir Meydan Projesi'nde granit kaplama, parke, bordür ve asfalt kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Yenişehir Meydanı'na bağlanan ilçenin önemli ulaşım aksları ve ara sokaklarında da yol yenileme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

"Çok güzel, on üzerinden on"

Yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Gündoğan Mahalle Muhtarı Ömer Alef, "Çok güzel. On üzerinden on. Yenişehir'de değişiklik olması çok güzel bir şey. Büyükşehir Belediye Başkanım Şahin Biba'ya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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"Proje hızlı bir şekilde hayata geçti"

Yenişehir'de yapılan yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür eden Hıdırbali Mahalle Muhtarı Züleyha Beysel, "Bütün modern şehirlerde ve kentlerde olması gereken bir proje. Yaya ve bisikletliler için de gerekli olan bir proje. Yenişehir halkı olarak Şahin Biba'ya destekleri ve hızlı bir şekilde bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı ve vatandaşlar da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.