Bursa'da narkotik polisi tarafından uyarıcı hap imalathanesine gerçekleştirilen operasyonda onbinlerce sentetik uyarıcı hap ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şehir genelinde uyarıcı özellikte 320 bin adet Gerica 300 miligram sentetik hap ele geçirildi. Yürütülen operasyonel çalışmaların devamında, Kestel ilçesinde bulunan ve sentetik ecza tabletleme merkezi olarak kullanıldığı tespit edilen bir iş yerine yönelik baskın düzenlendi.

REKLAM

İşyerinde yapılan aramada 10 bin adet sentetik hap, 250 kilogram pregabalin hammaddesi, 500 bin adet boş ecza kapsülü, 4 bin150 adet imalatta kullanılan sentetik ecza hap kutusu, 1 adet kapsül makinesi, 1 adet blister baskı makinesi, 1 adet kapsül temizleme makinesi, 1 adet karışım mikseri, 3 adet kompresör makinesi, 1 adet soğutucu makine, 22 adet blister yapımında kullanılan rulo, 1 adet Glock marka tabanca, 41 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan E.Y., H.A.C., M.Y. ve M.G. isimli 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

REKLAM

Gerica nedir

Gerica, doğrudan teknik olarak bir uyuşturucu madde değil, etkin maddesi pregabalin olan reçeteli (genellikle yeşil reçete kapsamına giren) bir ilaç olarak biliniyor. Ancak yüksek dozda veya amacı dışında kullanıldığında uyuşturucu ve uyarıcı etkisi göstererek ciddi bir bağımlılık yaptığı ifade ediliyor.