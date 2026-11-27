Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede ilk kez hayata geçirilen Kadın ve Aile Gelişim Merkezi'ni (KAGEM) ziyaret etti. Eğitim alanlarını inceleyen Başkan Erol, kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kestel Belediyesi, kadınların eğitim, üretim ve sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Esentepe Kapalı Pazar Alanı altında hizmet vermeye başlayan Kadın ve Aile Gelişim Merkezi, farklı branşlarda sunduğu ücretsiz eğitimlerle kadınların yeni beceriler kazanmasına ve üretim hayatına katılmasına imkân sağlıyor.

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Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, merkezi ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Atölyeleri gezen Başkan Erol, kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyerek kendileriyle sohbet etti. Kursiyerlerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Erol, merkezde yürütülen eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Erol'dan kagem'deki öğretmenlere çiçekli sürpriz

Ziyaret kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü de unutulmadı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, merkezde görev yapan öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde emek veren öğretmenlere teşekkür eden Başkan Erol, çalışmalarında başarılar diledi.

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Başkan Erol: "Kadınlarımızın ürettiği ve kendini geliştirdiği bir Kestel istiyoruz"

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarının önemine dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, merkezin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımızın ürettiği, öğrendiği, kendini geliştirdiği ve hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Kestel istiyoruz. KAGEM'i bu anlayışla ilçemize kazandırıyoruz. İlk kurslarımızla başlıyoruz. Ancak burası zaman içerisinde çok daha geniş çalışmaların merkezi olacak."