Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa'dan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya da 2 saat 50 dakika olacak." dedi.

Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'nda gerçekleştirilen Osmaneli-Bursa Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu Test Sürüşü programında, Bursa'nın potansiyelini daha ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Yapılacak test sürüşleriyle kentin hem yüksek hızlı tren ağına katılması hem de şehir içi raylı sistem ulaşımının güçlenmesi yolunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, "Günümüzde ulaşım, sadece insan ve yük taşımak değil, üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapıdır. Demir yolları ise bu altyapının en güçlü, en çevreci ve en ekonomik omurgasıdır." diye konuştu.

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Demir yollarını 2002 yılından bu yana devlet politikası haline getirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı, 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara, Eskişehir, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehri, yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattı ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayısını, 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'yı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa Hattı'nın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısını 15'e çıkarmış olacağız."

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Uraloğlu, ticareti ve üretim gücüyle ülkenin lokomotif şehirlerinden Bursa'nın hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkanlarına da kavuşacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Bilecik varyantı sonrası Osmaneli'den sonra Bursa üzerinden Bandırma'ya bağlanacak. Hattımız, doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demir yoluna bağlanacaktır. Proje kapsamında, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 istasyon inşa ediyoruz. Mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz. Böylece Bursa'yı hem Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na hem de Bandırma üzerinden bölgesel demir yolu ve liman ağına bağlıyoruz."

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- "Bursa-Bandırma kesiminde yapım çalışmalarına devam ediyoruz"

Projenin mühendislik yönüne değinen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde, 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 alt geçit, 25 üst geçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısını tamamladık. Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak, hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

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Uraloğlu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bursa'da 2027 yılının ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlanacağını kaydetti.

Projenin Bursa'dan şehirler arası seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını aktaran Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bursa'dan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya da 2 saat 50 dakika olacak. Proje, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük hizmet sunacaktır. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Bursa'nın sanayi ve üretim gücünü, raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgedeki üreticiler, yüksek hacimli yüklerini demir yoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile havalimanına demir yolu bağlantısı sağlayarak hava ve demir yolu ulaşımını bütünleştireceğiz."

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- "Şehir içi ulaşımına yeni bir nefes kazandırıyoruz"

Bursa Gar'da Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı, diğer adıyla Şehir Hastanesi Metrosu ile planlanan aktarma sayesinde kent merkezinden hızlı tren garına, gardan da Şehir Hastanesi'ne erişimin kolaylaşacağını vurgulayan Uraloğlu, böylece hızlı treni metroya, havalimanını demir yoluna, sanayi bölgelerini limanlara bağlayan bütüncül bir ulaşım ve lojistik ağı oluşturulacağını kaydetti.

Bu hatla mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nın, Mudanya Bulvarı'nı geçerek önce Yüksek Hızlı Tren Garı'na, ardından Şehir Hastanesi'ne uzatıldığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

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"Bursa'da halihazırda 40 kilometre metro ve 16,5 kilometre tramvay hattı olmak üzere toplam 56,5 kilometrelik bir kent içi raylı sistem ağı hizmet veriyor. Biz de bakanlık olarak üstlendiğimiz 6 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile bu güçlü altyapıyı daha da ileriye taşıyoruz. Toplam 4 istasyondan oluşan hatla Bursa'nın şehir içi ulaşımına yeni bir nefes kazandırıyoruz. Hattımızın Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk kesimini 2024'te vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi de Geçit-Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları arasındaki çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimde demir yolu işleri ve katener imalatlarını tamamladık. Hattı enerjilendirerek metro araçlarıyla test faaliyetlerini sürdürüyoruz. Projemizde genel fiziki ilerlemeyi yüzde 87 seviyesine ulaştırdık. Test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattı da 2027'nin ilk yarısında hizmete sunmayı hedefliyoruz."

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Bakan Uraloğlu, mevcut metro hattını YHT Gar İstasyonu ile entegre ederek Bursa'yı hem kendi içinde hem de ülkenin diğer şehirleriyle raylar üzerinden birbirine bağlayacağını dile getirerek, "Böylece Kestel'den ve Üniversite'den Şehir Hastanesi'ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünü açıyoruz. YHT ile Bursa'ya gelenler, YHT Gar İstasyonu'ndan metroya aktarma yaparak şehrimizin önemli merkezlerine ve Şehir Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilecek. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bu bağlantı, günlük hayata doğrudan dokunan çok önemli bir kazanım olacaktır." dedi.

Bursa'nın ulaşım geleceğini şekillendiren 2 projenin aynı büyük ulaşım vizyonunun birbirini tamamlayan parçaları olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Bursa'yı hem diğer şehirlere hem de kendi içindeki önemli merkezlere raylarla bağlayarak, kent ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını da sözlerine ekledi.

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Konuşmanın ardından Uraloğlu, trenin kokpitine bindi ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindekiler ile Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'nu gezdi.

Daha sonra Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'ndan test aracıyla Bursa YHT İstasyonu'na gelen Uraloğlu, bu istasyonda incelemelerde bulunduktan sonra Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'na geçip test sürüşü için bindiği metroyla Emek Metro İstasyonu'na geldi.