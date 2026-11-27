İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi Palanga mevkiinde 8 sokakta parke taş kaplama çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan dolayı İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban'a teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde vatandaşların sıkça dile getirdiği yol kaplamalarıyla ilgili talepler üzerine bölgede 8 sokakta parke taş kaplaması gerçekleştirdi. Daha önce 500'ü aşkın ağacın yer aldığı koruluk ve yeşil alan çalışmalarının yapıldığı, aynı zamanda dere ıslah çalışmalarının da devam ettiği Akhisar Mahallesinde Palanga Mevkiinde bulunan; Vefa, Sardunya, Başkaya, Aygün, Bircan, Belde, Bağcı ve Toprak Sokaklarda Eylül ayında başlayan uygulama tamamlandı. Çalışma kapsamında 10.100 metrekare parke taşı, 2.100 metretül bordür ve 1.250 metretül oluk kullanıldı.

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Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaların tamamlandığı bölgeyi ziyaret etti. Daha önce de burada vatandaşlarla buluşan Başkan Taban'a mahalle sakinleri bu kez şikayetlerini değil, teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmaları sokak sokak gezip inceleyen Başkan Taban, bölge sakinlerine hayırlı olması dileklerini iletti.

Muhtar ve vatandaşlardan teşekkür

İnceleme sırasında konuşan Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, "Mahallemizin Palanga bölgesindeyiz. İnegöl Belediyesi tarafından 8 sokağımızda parke taş uygulamamız gerçekleşti. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Akhisar dere ıslahı da gerçekleştiriliyor. Yine bölgede daha önce İnegöl Belediyesi tarafından yeşil alan ve koruluk çalışması yapılmıştı. 500 aşkın ağaç dikildi. Tüm bu çalışmalar için mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi. Mahalle sakinleri de "Belediye Başkanımız daha önce mahallemize gelmişti. Taleplerimizi kendisine iletmiştik. Bütün eksikler giderildi. Sözlerinde durdular. Teşekkür ederiz" diye konuştu.