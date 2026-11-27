Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen eğitici çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde diş sağlığı farkındalık etkinliği düzenledi. Miniklerin erken yaşta ağız ve diş bakımı konusunda bilinçlenmelerini amaçlayan etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelleri atıldı.

Okul öncesi eğitimde çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra kişisel bakım alışkanlıkları kazanmalarına da büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, bu doğrultuda farkındalık oluşturacak etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilen programda, ağız ve diş temizliğinin önemi, doğru diş fırçalama yöntemleri, düzenli bakımın gerekliliği ve beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

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Çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel bakım alışkanlıklarına odaklanılan etkinlikte, diş çürüklerinin önlenmesi ve ağız hijyeninin korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bunun yanı sıra küçük yaşlarda edinilen doğru alışkanlıkların ilerleyen yıllarda karşılaşılabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

"Süt dişleri kalıcı dişler kadar önemli"

Ağız ve diş sağlığı bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değinen Hayat Hastanesi Diş Hekimi Sultan Balabanoğlu, "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Hayat Hastanesi iş birliğinde Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, aynı zamanda ağız taramalarını gerçekleştirdik. Ağız ve diş sağlığının önemi aslında bu yaşlarda başlıyor. Çünkü süt dişleri, kalıcı dişler kadar önemlidir. Bu bilincin küçük yaşlarda kazandırılması, gelecek nesillerin daha bilinçli yetişmesini sağlıyor. Ayrıca altı ayda bir rutin diş kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çocuklarımıza bu konularda bilgiler verdik" diye konuştu.

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Kreşlerde yıl boyunca farklı temalar doğrultusunda eğitici çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Özge Yurtsever de, "Meslekleri tanıma teması kapsamında çocuklarımızı diş hekimliği mesleğiyle tanıştırdık. Kreşimizde misafir ettiğimiz Diş Hekimi Sultan Balabanoğlu, çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı, düzenli diş fırçalamanın önemi hakkında bilgiler verirken, ağız ve diş taramalarını gerçekleştirdi. Bu etkinlikle çocuklarımızın hem diş hekimliği mesleğini yakından tanımalarını hem de kişisel bakım konusunda erken yaşta bilinç kazanmalarını amaçladık. Bizlere bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz" dedi.

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Renkli görüntülere sahne olan programı ilgiyle takip eden minikler ise sağlıklı dişlere sahip olmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi.