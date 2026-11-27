Bursa'da her geçen gün artan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut çevre yolunun yetersiz kaldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kente ikinci otoyol olarak planlanan Kuzey Çevre Yolu projesinde önemli aşamaya gelindiğini açıkladı. Projenin tamamlandığını ve ÇED sürecinin devam ettiğini belirten Uraloğlu, 2027 yılında yapım çalışmalarına hangi finansman modeliyle başlanacağının netleştirileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa'nın ulaşım yatırımlarını değerlendiren Uraloğlu, mevcut Bursa Çevre Yolu'ndaki trafik yükünün her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bursa Çevre Yolu'nun artık mevcut trafik yoğunluğunu karşılamakta zorlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, günlük araç trafiğinin 100 binin üzerine çıktığını belirtti. Geçmişte otoyol ve çevre yolu yatırımlarına yönelik ihtiyaç tartışmalarının yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, bugün gelinen noktada Bursa'nın ikinci bir otoyola ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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Proje tamam, yapımı 2027'de

Bursa Kuzey Çevre Yolu ikinci otoyol projesinin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, projeye ilişkin ÇED sürecinin sürdüğünü kaydetti. Uraloğlu, "Yapım çalışmalarının hangi finansman modeliyle gerçekleştirileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla görüşmeler yürütülüyor. 2027 yılında yapım sürecinin nasıl başlatılacağı ele alınacak. Önümüzdeki sene artık oranın yapımına hangi modelle başlayabiliriz, bunu konuşuyor olacağız" dedi.

Projenin yapımında üç farklı finansman modelinin değerlendirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapişletdevret modeli, mevcut bir yatırımın kapsamında gerçekleştirilmesi veya doğrudan bütçeden karşılanması seçeneklerinin masada olduğunu belirtti. Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım sorunlarının çözümü için Kuzey Çevre Yolu projesinin gündemlerindeki önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

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Bursa YHT'de testler 140 kilometre hızı aştı

Bursa Yüksek Hızlı Tren hattındaki test çalışmalarının günler önce başladığını hatırlatan Uraloğlu, testlerin kademeli olarak devam ettiğini belirtti. İlk etapta 50 kilometre hızla başlayan testlerin 130 kilometre seviyesine ulaştığını, bugün gerçekleştirilen testlerde ise 140 kilometrenin üzerine çıkıldığını kaydeden Uraloğlu, testlerin olumlu sonuçlanmasıyla hızın kademeli olarak 250 kilometreye çıkarılacağını söyledi. Bursa'nın Türkiye'de yüksek hızlı trenle tanışan 15'inci il olacağını ifade eden Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki senenin ilk yarısının sonuna kalmadan Bursa'mızı 15'inci yüksek hızlı trenle tanışan il olarak tarihe not düşmüş olacağız. Bursa Şehir Hastanesi Metrosu'nda da deneme çalışması gerçekleştirdik. İki önemli ulaşım yatırımını eş zamanlı olarak hizmete almış olacağız. Bursa'dan yüksek hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a ulaşımın 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa'dan hareket eden yolcuların ilerleyen süreçte Sivas, Konya, Karaman, Mersin ve Gaziantep gibi şehirlere trenle ulaşılabilecek. İstanbul ve Kapıkule bağlantısıyla Avrupa'ya, gelecekteki projeksiyonla da İzmir ve Akdeniz'e uzanması hedefleniyor. Ben geçtiğimiz gün Bağdat'daydım. Bu trenin bir ucu kalkınma yoluna kadar gidecek olan bir hattır. Bunun için kıymetlidir. Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.