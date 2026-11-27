Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda kamyonetle hareket halinde olan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yola çıkan yavru kediyi fark etti. Araçtan inen belediye işçileri, sürücüleri araçlarını durdurması için uyardı. Korkup kaçan yavru kedi, durdurulan bir aracın altına girdi. Aracın kaputu açılarak kedi kurtarıldı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

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