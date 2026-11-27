Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF), Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen lansman toplantısıyla kapılarını açtı. "Paylaşmak: Hikayenin Bizi Birleştiren Gücü" temasıyla 29 Kasım'a kadar sürecek festival, 10 ülkeden 22 yazarı okurlarla buluşturacak.

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali'nin üçüncü buluşması için Pancar Deposu'nda açılış programı düzenlendi. Lansmana Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, paydaş ülkelerin konsolosları, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

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"İnsana dair olanın coğrafyası yok"

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; okuyan, düşünen ve üreten kent kimliğini konserler, tiyatrolar, sergiler, kütüphaneler, yazı evleri ve "Yılın Yazarı" projesiyle güçlendirdiklerini belirterek bu birikimi uluslararası festivallerle dünyaya açtıklarını söyledi. Bu hafta ilk kez "Nilüfer Uluslararası Caz Okulu"na da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, edebiyat festivaliyle 10 ülkeden 22 yazarı ağırladıklarını kaydetti.

Konuşmasında "Paylaşmak" temasına değinirken Nazım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirinden dizeler okuyan Başkan Şadi Özdemir, "Edebiyat bizi hiç tanımadığımız insanların yaşamlarına konuk ediyor; onların sevincine, acısına ortak oluyoruz. Bir Norveçli yazarın hikayesinde kendi çocukluğumuzu görüyoruz, bir Koreli şairin dizelerinde hayallerimizi buluyoruz. Çünkü insana dair olanın coğrafyası yok. Bu festivalle dünyanın hikayelerine Nilüfer'de yer açıyor, kendi hikayelerimizi de dünyayla paylaşıyoruz" dedi. Başkan Şadi Özdemir; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Edebiyat Çeviri Fonu, İrlanda Kültür Fonu, Norveç Edebiyat Çeviri Fonu ve Distopya Akademi'ye teşekkür etti.

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"Edebiyat kendi deneyimimizin ötesine bakmamızı sağlar"

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga da hikayelerin yolculuk ederek yeni okurlara ulaşması ve kültürel bağlar kurması gerektiğini belirtti. Festival temasının günümüz dünyası için çok yerinde olduğunu söyleyen Huisinga, "Sürekli bağlantıda olduğumuz ama birbirimizi her zaman anlayamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Farklı görüşlerle ve gerçekliklerle karşılaşıyoruz; peki birbirimizi dinlemeye ne kadar vakit ayırıyoruz? Edebiyat tam da burada devreye giriyor. Bir roman okuduğumuzda başkasının dünyasına adım atarız. Bazen kendimizi buluruz, bazen de kendi deneyimizin ötesine bakmamızı sağlayan bir bakış açısıyla karşılaşırız" diye konuştu. Ödüllü Hollandalı yazar Sander Kollaard'ın da festivalde okurlarla buluşmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Huisinga; festivalin büyüyerek devam etmesini diledi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise köklü bir mirasa sahip Bursa'nın edebiyatla yeni karşılaşmalara ve ortak üretimlere kapı aralamasının değerli olduğunu ifade etti. Paylaşmanın başkasının dünyasına kulak verip empati kurabilmek anlamına geldiğini belirten Şahin, "Hikayeler unutulmaya karşı bir direnç, yalnızlığa karşı bir dayanışma biçimidir. Çeviriyle diller aşılır, bir yerde başlayan anlatı başka bir yerde yeniden hayat bulur. Nilüfer'i kültür rotasına ekleyerek Bursa'yı bir edebiyat şehri haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Bursa'da uluslararası bir edebiyat geleneği oluşturuyoruz"

Kalem Telif Hakları Kurucusu Nermin Mollaoğlu da Bursa'da çağdaş dünya edebiyatı ile Türk edebiyatını aynı odağa alarak uluslararası bir edebiyat geleneği oluşturduklarını belirtti. Mollaoğlu, "Birbirimizi anlamaya giderek daha az zaman ayırdığımız bir çağda edebiyata her zamankinden çok ihtiyacımız var. Yazarların buraya yalnızca söyleşi için değil; bu şehri tanımak, dostluklar kurmak ve Türk edebiyatını keşfetmek üzere gelmelerini hayal ettik. Çünkü hikayeler paylaşıldıkça çoğalır, hayaller de öyle" dedi. Dilbilimi uzmanı ve yazar Hakan Akdoğan ise insanın kendini tek başına inşa edemeyeceğini, edebiyatın hemen savunmaya geçmeden başkasını dinlemeye alan açtığını söyledi. Akdoğan, "Yakınlığımızın sınırı benzerliklerimizin bittiği yer olmamalı. Bize benzemeyen birinin sevincine de içtenlikle sevinebilmeliyiz. Birlikte yaşayacağımız dünya biraz da böyle genişler" diyerek festival yolculuğuna destek veren kurumlara ve emekçilere teşekkür etti.

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Üç gün boyunca tüm oturumlar ücretsiz

29 Kasım Pazar akşamına kadar Nazım Hikmet Kültürevi'nde ücretsiz olarak sürecek festival, Hira Ayşe Özsoy söyleşisiyle başladı.