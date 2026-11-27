İnegöl Belediyesi'nin TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği Beşinci Mevsim Bilim Merkezi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Mobilya işçiliklerinin sürdüğü merkezde Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden hazırlıkları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Merkez 6 farklı atölyesi ve sergi alanlarıyla her gün yüzlerce öğrenciyi bilimle buluşturacak.

İnegöl Belediyesi'nin TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği Beşinci Mevsim Bilim Merkezi projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Çocukların ve gençlerin bilime, araştırmaya ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmak, bilimsel düşünce kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan projede inşaat çalışmaları tamamlanırken mobilya işçilikleri devam ediyor. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi A Blok'ta oluşturulan Bilim Merkezi, tamamlandığında İnegöl'ün bilim ve teknoloji alanındaki önemli eğitim noktalarından biri olacak.

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Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Beşinci Mevsim Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu ve tamamlanması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Taban, merkezin hazırlık sürecini değerlendirdi.

2 katta 6 farklı atölye yer alacak

Zemin katta 460, birinci katta 510 metrekare olmak üzere toplam 970 metrekarelik alanda ve 2 kat olarak planlanan Beşinci Mevsim Bilim Merkezi, farklı bilim alanlarında öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği atölyelere ev sahipliği yapacak. Merkez bünyesinde Astronomi, Teknoloji, Tasarım, Matematik, Doğa Bilimleri ve Bilinçli Yaşam olmak üzere 6 farklı atölye bulunacak. Atölyelerin yanı sıra merkezde 72 metrekarelik Uzay ve Havacılık Sergisi, 180 metrekarelik Temel Bilimler Sergisi ve Dijital Deneyim Alanı da yer alacak. Bu alanlarla öğrencilerin bilimi yalnızca teorik olarak değil, deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmeleri hedefleniyor.

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"Çocuklarımızın bilimle iç içe yetişmesini önemsiyoruz"

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ülkelerin geleceğini şekillendirdiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin küçük yaşlardan itibaren bilimle tanışmasını, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Beşinci Mevsim Bilim Merkezi'ni de bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Burada öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiler edinmekle kalmayacak, farklı atölye ve deneyim alanlarında uygulayarak, keşfederek öğrenme fırsatı bulacak. İnanıyorum ki bu merkez, çocuklarımızın ufkunu genişletirken onların gelecekte bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalara imza atmalarına da katkı sağlayacak. İnegöl'ümüzün geleceğine, çocuklarımızın gelişimine ve bilimsel düşünce kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacak bu projenin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Anaokulundan yüksekokula kadar tüm öğrencilere hitap edecek

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda hazırlanan Beşinci Mevsim Bilim Merkezi'nden anaokulundan yüksekokula kadar tüm öğrencilerin faydalanabilmesi hedefleniyor. Merkez, çocukların ve gençlerin bilimsel meraklarını geliştirmelerine, araştırma ve keşif yoluyla öğrenmelerine imkan sağlayacak. Mobilya işçiliklerinin tamamlanmasının ardından hizmete hazır hale getirilmesi planlanan Bilim Merkezi'nin, İnegöl'de bilim ve teknoloji alanındaki eğitim altyapısına katkı sunması ve her gün yüzlerce öğrenciyi misafir etmesi hedefleniyor.