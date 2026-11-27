Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü ‘Destekli İstihdam Modeli' projesi kapsamında toplam 122 özel ihtiyaçlı birey istihdama kazandırıldı.

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel ihtiyaçlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi'nin bu kapsamda hayata geçirdiği ve Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan ‘Destekli İstihdam Modeli' projesi, özel ihtiyaçlı bireylere iş imkanı sağlıyor. Proje kapsamında farklı konularda eğitim verilen özel ihtiyaçlı bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Destekli İstihdam Modeli'nin en önemli ayaklarından birini ise ‘İş Koçluğu' uygulaması oluşturuyor. Yıldırım Belediyesi tarafından görevlendirilen iş koçları, istihdam edilen özel ihtiyaçlı bireylere işe uyum ve çalışma teknikleri konularında destek oluyor. 2021 Eylül ayında hayata geçirilen ‘Destekli İstihdam Modeli' projesi kapsamında, bugüne kadar eğitim verilen 500 kişiden 122'si farklı sektörlerde istihdam edildi.

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Desteğimiz sürecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yer aldığını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına da destek oluyoruz. Uyguladığımız istihdam odaklı projelerle binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağladık. Özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak ‘Destekli İstihdam Modeli' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında özel kardeşlerimizi yeteneklerine göre farklı sektörlerde işe yerleştiriyoruz. İstihdama yönelik çalışmalarımızla ekonomiye değer katmaya ve hemşehrimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Destekli İstihdam Modeli' projesi aracılığıyla iş hayatına katılan özel ihtiyaçlı bireyler ise kendilerine sunulan imkanlar ve desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.