Bursa'da kaçak kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi
Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Sahili'nde yasa dışı kum şırlanı avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 5 adet el dreci ele geçirilirken, yaklaşık 300 kilogram canlı kum şırlanı yeniden denize bırakıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğerce Sahili’nde yasa dışı kum şırlanı avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 5 adet el dreci ele geçirilirken, yaklaşık 300 kilogram canlı kum şırlanı yeniden denize bırakıldı.
Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Jandarma ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği denetimlerde, sahilde yasa dışı kum şırlanı avcılığı yapıldığı tespit edildi.
Denetimler kapsamında, midye avcılığında kullanılan 5 adet el drecine el konuldu. Avlanarak çuvallara konulan yaklaşık 300 kilogram (10 çuval) canlı kum şırlanı ise ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.
Bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.
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