Denetimler kapsamında, midye avcılığında kullanılan 5 adet el drecine el konuldu. Avlanarak çuvallara konulan yaklaşık 300 kilogram (10 çuval) canlı kum şırlanı ise ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Jandarma ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği denetimlerde, sahilde yasa dışı kum şırlanı avcılığı yapıldığı tespit edildi.

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