Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü’nün milli sporcusu Hatice Kübra İlgün, Greece Open Turnuvası’ndan altın madalya ile döndü.

Yıldırım Belediyesi, spora ve sporculara verdiği desteğin karşılığını hem ulusal hem de uluslararası arenada almaya devam ediyor. Yıldırım Belediye Spor Kulübü’nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Yunanistan’da düzenlenen Greece Open Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı.57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu, elde ettiği başarıyla hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya bir kez daha büyük bir gurur yaşattı.

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Sporcularımızın yanındayız

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarısından dolayı milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün’ü tebrik etti. Başkan Yılmaz, "Ayyıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran milli sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin başarı hikayelerine destek vermeye devam edeceğiz. Yıldırım’ı sporun ön planda olduğu örnek bir şehir haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.