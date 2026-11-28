Yakalanan şahısların hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan arandıkları belirtildi.

210 personel ve 60 ekibin katılımıyla 50 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 hükümlü yakalandı. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan polis ekipleri, aranan şahıslardan birini bazanın altında saklanırken buldu. Bazanın altından çıkarılan şahıs gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı.

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 210 personel ve 60 ekibin katıldığı operasyonda 27 hükümlü yakalanırken, aranan şahıslardan biri saklandığı evde bazanın altında bulundu.

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