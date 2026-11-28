Toplam 210 personel ve 60 ekibin katıldığı operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü yakalandı.

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