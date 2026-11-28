Uludağ Enerji, 9,9 milyar TL tutarındaki ve 7,5 yıl vadeli finansman işlemiyle Global Banking & Markets (GBM) CEE, Central Asia & Türkiye Awards 2026 kapsamında "LocalCurrency Loan Deal of the Year" (Yılın Yerel Para Birimi Kredi İşlemi) ödülüne layık görüldü.

Enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla yatırımlarına uzun vadeli bir planlama anlayışıyla devam eden Uludağ Enerji, bu finansmanla 4 milyondan fazla müşteriye hizmet veren elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için güçlü bir kaynak oluşturdu.

Türk Lirası cinsinden ve 7,5 yıl vadeli olarak yapılandırılan kredi, şirketin gelir ve nakit akışı dinamikleriyle örtüşerek para birimi ve vade uyumunu gözeten örnek bir finansman modeli sunmakla birlikte enerji dağıtım sektöründe yerel para birimiyle uzun vadeli kaynak oluşturulmasının stratejik önemini de ortaya koyuyor.

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Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki finansal piyasalara değer katan kurum ve işlemleri ödüllendiren Global Banking & Markets Awards'tan alınan bu ödül, Uludağ Enerji’nin finansman stratejisinin uluslararası arenada takdir edildiğini gösteriyor.