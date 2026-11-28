Yıldırım Belediyesi, aile yapısını güçlendiren ve toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘İncirli Aile Sohbetleri’ programında bu hafta bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı. Kadınlara yönelik düzenlenen söyleşinin konuğu ise Ayfer Kılıç oldu. İncirli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi, yoğun ilgi gördü. Yıldırım İlçe Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan Ayfer Kılıç, salonu dolduran kadınlara ‘Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum’ başlığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ayfer Kılıç, bağımlılıktan korunmada ailenin rolü ve aile bireyleri arasındaki ilişkinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Aile kurumunu önemsiyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile kurumunu güçlendiren çalışmaları kıymetli bulduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Aile kurumu toplumun temel taşı ve geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Sağlıklı aile ilişkileri, bilinçli nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayan en önemli unsurdur. Kadınlara özel olarak düzenlediğimiz İncirli Aile Sohbetleri’nde, aile yaşamını ilgilendiren konular her hafta farklı konuşmacılar tarafından ele alınıyor. Amacımız, bu programın sayesinde aile içindeki bilinç ve farkındalığı artırarak toplumsal yapımızı güçlendirmek. Bizim belediyecilik anlayışımız; şehrin fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, insanı merkeze alan ve toplumsal gelişimi önceleyen bir hizmet anlayışıdır. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi olarak aile yapımızı destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.