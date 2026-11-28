Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), silah seslerini duyması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Ekiplerin yaptığı incelemede G.P. isimli şahsın ikametinden tüfekle ateş ettiği tespit edildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde silah sesleri üzerine harekete geçen Yunus timleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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