Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, kış aylarında artış gösteren solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle zatürre (pnömoni), pnömokok ve RSV enfeksiyonlarının risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Savaş, erken teşhis ve aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırıyor. Grip ve soğuk algınlığı gibi başlayan bazı enfeksiyonlar, özellikle risk grubundaki kişilerde daha ağır tablolara dönüşebiliyor. Uzmanlar, uzun süren öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, zatürrenin (pnömoni) akciğerlerin bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar nedeniyle enfeksiyona uğraması sonucu geliştiğini belirterek hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi. Savaş, "Pnömoni; ateş, üşüme, titreme, halsizlik, eklem ağrısı, öksürük, sarıyeşil renkli veya bazen kanlı balgam ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu şikâyetlerin bir veya birkaçı görülebilir. Özellikle belirtilerin uzaması veya giderek şiddetlenmesi durumunda hastalığın basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirilmemesi gerekir" dedi.

REKLAM

Kış aylarında yalnızca grip virüsünün değil, zatürreye neden olabilen pnömokok bakterisinin ve özellikle alt solunum yollarını etkileyen RSV'nin de önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten Dr. Savaş, bazı kişilerde hafif seyreden enfeksiyonların risk gruplarında ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Savaş, özellikle 65 yaş üstü bireylerin, bebeklerin, sigara kullananların, kalp hastalığı, diyabet, astım ve KOAH gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ayrıca kortizon ve bazı romatizmal hastalık ilaçları gibi bağışıklık sistemini baskılayan tedavileri kullanan kişilerin de enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabileceğini vurguladı.

REKLAM

Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayan ancak uzun süre devam eden şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Savaş, özellikle şiddetli öksürüğe hırıltı, göğüste baskı ve nefes almakta zorlanmanın eşlik etmesi durumunda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede hastalığı tedavi etmek kadar hastalığın oluşmasını önlemenin de önemli olduğunu belirten Dr. Nazan Nalcı Savaş, aşılanmanın koruyucu sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Pnömokok ve RSV aşılarının özellikle risk grubundaki bireylerde enfeksiyonların ağır seyretme ve ciddi komplikasyonlara neden olma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Savaş, aşıların kişinin yaşına, sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Aşılanmanın yanı sıra günlük yaşamda alınabilecek önlemlerin de hastalıklardan korunmada etkili olduğunu ifade eden Savaş, düzenli el yıkama, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sigara, elektronik sigara ve nargile kullanımından uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Alkol tüketiminden kaçınmanın ve hastalık belirtileri ortaya çıktığında sağlık kuruluşlarına zamanında başvurmanın da koruyucu yaklaşımın bir parçası olduğunu belirtti.

Dr. Nazan Nalcı Savaş, vatandaşlara özellikle kış aylarında solunum yolu şikâyetlerini hafife almamaları çağrısında bulunarak erken değerlendirmenin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli olduğunu hatırlattı.