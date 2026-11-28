BURSA’da 13 yaşındayken iğne oyası satan dükkanda çırak olarak mesleğine ilk adımlarını atan İbrahim Koca (58), annesi Sevim Koca'dan esinlenerek iğne oyası koleksiyonu oluşturmaya başladı. Koleksiyonundaki en eski iğne oyası 150 yıllık olan ve 45 yıldır Anadolu'nun farklı yörelerinden iğne oyaları biriktiren Koca, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ile tanışmasının ardından Tokyo’da sergiler açtı. Koca’nın tanıtımı ve girişimleriyle iğne oyası öğrenmek isteyen Japon kadınlar, koleksiyonlarını da oluşturup, Türk iğne oyaları üzerine kitaplar yayımladı, dernekler kurdu.

Osmangazi ilçesindeki tarihi Aynalı Çarşısı’nda 1981 yılında Recep Şinasi Çelikkol’un, 'Karagöz' adını verdiği iğne oyası satan iş yerinde, çırak olarak işe başlayan İbrahim Koca, annesi Sevim Koca'nın yaptığı iğne oyaları ve mağazalarına gelen müşterilerin oyalara gösterdiği özel ilgiden esinlenerek koleksiyon oluşturmaya başladı. Koca, 2000 yılında, çalıştığı yerin hemen karşısındaki dükkanda, 'Hacivat' adını verdiği iğne oyası üzerine iş yeri açtı. Elazığ, Tokat, Konya, Aydın, Kastamonu ve Anadolu’nun birçok yöresini gezerek iğne oyaları toplayan Koca, özellikle gün geçtikçe azalan Bursa oyalarını muhafaza etmeye başladı. En eskisi 150 yıllık olan iğne oyalarını gelecek nesillere aktarmak isteyen Koca’nın Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ile tanışması, koleksiyonunu yurt dışında da tanıtmasına imkan sağladı.

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JAPON KADINLAR İĞNE OYASI ÖĞRENMEK İÇİN BURSA’YA GELDİ

Ikumi Nonaka’nın özel daveti üzerine 2008 ve 2009 yıllarında Tokyo’da iğne oyası sergileri açan İbrahim Koca, koleksiyonunun yanı sıra Türk kadınlarının iğne oyalarından yaptığı takıları da Japonya’ya götürdü. Sergilerin ardından Türk iğne oyalarına ilgi duyan Japon kadınlar, oya yapımını öğrenmek için Bursa’ya geldi. İznik’in Müşküle ve Mudanya’nın Kaymakoba Mahallelerini ziyaret eden Japon kadınlar, yöre halkından iğne oyası yapımını öğrendi. Türkiye’den topladıkları oyalarla kendi koleksiyonlarını oluşturan Japonlar, Bursa, Aydın, Kütahya, Kastamonu ve Ödemiş yörelerine ait iğne oyaları üzerine kitaplarda yayınladı. İpek oyasını tanıtmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Koca, Japon kadınların doğal ipliklere olan ilgisi üzerine Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün de katkısıyla 320 farklı renkte ipek iplik üretimini sağladı.

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KENDİ TASARIMLARIYLA YARIŞMAYA KATILDILAR

İbrahim Koca, yurt dışında iğne oyasına olan ilginin artması sonucu, girişimlerde bulunarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda birçok etkinlik düzenlemesini sağladı. Yapılan bu etkinliklere kendi tasarımlarıyla katılan Japon kadınlardan biri düzenlenen yarışmada 3'üncülük ödülü alırken, hazırladıkları ürünler Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde sergileniyor.

'TÜRKİYE'DEN ALDIKLARI OYALARLA OLUŞTURDUKLARI KOLEKSİYONLARI DA KİTAP HALİNE GETİRDİLER'

Japonya’da açtıkları sergilerin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken İbrahim Koca, “2008 ve 2009 yıllarındaki sergilerimizde Japon hanımların iğne oyasına verdiği önem çok dikkat çekti. Onlarla diyalog kurduk, buraya gelmelerini sağladık. Burada onlara iğne oyası dersleri verdik. Sonrasında kitap yazma işine giriştiler ve birçok kitap yazdılar. Türkiye’nin geneliyle ilgili, Aydın, Bursa, Kütahya ve Kastamonu yörelerinin de bulunduğu kitaplar çıkardılar. Türkiye’den aldıkları oyalarla oluşturdukları koleksiyonları da kitap haline getirdiler” dedi.

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'KENDİ MASRAFLARINI KARŞILAYARAK FESTİVALİMİZE KATILDILAR'

Japon dostlarının festivallere kendi imkanlarıyla katıldığını söyleyen Koca, “Bursa ipek şehri. İpeğe gönül vermiş insanlar var. Bu birikim kaybolmadan iğne oyası yarışmasının da olduğu bir festival yapabileceğimizi düşündüm. Büyükşehir belediyesi de buna çok sıcak baktı. Yaklaşık 4 ay içerisinde festival süreci sonuçlandı. Japonya’dan dostlarımız hiçbir koşul gözetmeksizin, kendi masraflarını karşılayarak festivalimize katıldılar. Yapmış oldukları ürünler şu an Merinos Tekstil Müzesi’nde sergileniyor” diye konuştu.

'İĞNE OYASI ÇOK BÜYÜK BİR TUTKU OLUYOR'

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İğne oyası öğrenmek isteyenlere destek olmaya devam ettiğini belirten Koca, “Bu olayın içine girdiğinizde artık kendinizi tutamıyorsunuz. İğne oyası çok büyük bir tutku oluyor. Karşıdaki insanın da bu işe güzel tepki vermesi, ‘Acaba daha büyük kitlelere ulaşabilir miyim?’ düşüncesini doğuruyor. Bu zamana kadar iğne oyası kültürünü taşıyan kadınlarımızı kutluyorum. Koleksiyon yaparak, kitap yazarak, belgesel çekerek iğne oyasının tanıtımında görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.