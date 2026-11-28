BURSA’nın İnegöl ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa A. (58), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa A. (58) yönetimindeki 16 AUB 869 plakalı motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki 16 KBB 39 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mustafa A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

REKLAM

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.