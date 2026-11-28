Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, müzelerin öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Müze Elçisi Öğretmen Eğitimi' programı başladı. Programa katılan 75 öğretmen, 6 farklı müzede gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını keşfedip öğrencilerine aktaracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu doğrultuda şehirdeki müze kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir proje daha başlatıldı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığının ‘Okul Dışı Öğrenme Ortamları' projesi rehber alınarak hayata geçirilen ‘Bir Şehir Bin Sınıflık Bursa' projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Müze Elçisi Öğretmen Eğitimi' programı hayata geçirildi.

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Programın ilk atölye çalışması, ‘Bursa'nın Kültürel Mirasını Keşfetme Atölyesi' başlığıyla Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirildi. Üç ayrı oturuma toplam 75 öğretmen katıldı. Eğitimlerde, Bursa'nın kültürel mirası ele alınırken, müzelerin birer öğrenme ortamı olarak öğrencilerin eğitim süreçlerine nasıl dahil edilebileceği üzerinde duruldu.

6 farklı müzede eğitim

Altı hafta sürmesi planlanan eğitim programı kapsamında öğretmenler, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nin yanı sıra Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Zindankapı, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi ve Bursa Kent Müzesi'nde de bir araya gelecek. Oyunlar ve etkinliklerle müze deneyimi, müzede hikâye kurgulama, oluşturucu drama, Bursa'nın arkeolojik mirasını keşfetme ve müze deneyimi planlama gibi farklı başlıklarda eğitim alacak olan öğretmenlerin, edindikleri bilgi ve deneyimleri öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor.

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Bir okul dışı öğrenme ortamı: Müze

Projenin eğitmenliğini üstlenen öğretmen ve oluşturucu drama eğitmeni Berna Duru Erdoğan, 17 ilçeden gelen öğretmenlere bir müzeyi okul dışı öğrenme ortamı olarak nasıl kullanabileceklerini anlattıklarını söyledi. Öğretmenlerin program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri öğrencilerine aktaracağını belirten Erdoğan, proje için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.