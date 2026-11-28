Nesine 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'ncü haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor 22 berabere kaldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'ncü haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor 22 berabere kaldı.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Burak Menteşe
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Niyazi Batuhan Salman (Reşo Akın dk.60), Kerem Kaya, Bora Yılmaz (Ali Kerim Yıldız dk.85), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Sabrican Vural dk.90), Atakan Dama (Arda Bilmez dk.85), Tayyip Mevlüt Kaya (Baran Engül dk.90)
SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Evren Korkmaz dk.88), Berk İsmail Ünsal (Hasan Bilal dk.74), Kerim Frei (Uğur Can dk.74), İlhan Depe, Hakkı Türker (Abdülkerim Canlı dk.88), Salih Sarıkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı (Mertcan Açıkgöz dk.66), Gökhan Akkan
GOLLER: Tayyip Mevlüt Kaya (dk.26), Furkan Kütük (dk.30) (Karacabey Belediyespor) İlhan Depe (dk.6), Berk İsmail Ünsal (dk.34) (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Bora Yılmaz (Karacabey Belediyespor) Gökhan Akkan (Sakaryaspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.