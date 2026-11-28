Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa Kent Konseyi ve Uluyama TürkJapon Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Bursa Japon Günleri’, gerçekleştirilen törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, organizasyonun Türk ve Japon halkları arasındaki dostluğun pekişmesine ve yeni iş birliklerinin gelişmesine vesile olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürleri Bursalılarla buluşturduğu etkinliklerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa Kent Konseyi ve Uluyama TürkJapon Kültür Derneği iş birliğiyle 'Bursa Japon Günleri' organizasyonu düzenlendi. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının kültür ve sanat aracılığıyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen ‘Bursa Japon Günleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, Uluyama TürkJapon Kültür Derneği Genel Sekreteri Gonca Hande Şahin, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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"Kültür ve sanat, çok güçlü bir ortak dil oluşturuyor"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, coğrafi olarak binlerce kilometre uzakta olan ancak çok güçlü ilişkilere sahip iki ülkenin kültürel buluşmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Japon dostları, Bursa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Ülkeler arasındaki dostluğu güçlendiren en önemli unsurlardan biri kuşkusuz ki toplumların birbirini daha yakından tanımasıdır. Özellikle de kültür ve sanat, bu anlamda çok güçlü bir ortak dil oluşturuyor. Japon kültüründe doğaya duyulan saygıyı, sadeliğe verilen önemi, sabır ve emekle şekillenen sanat anlayışını son derece kıymetli buluyorum" dedi.

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"Birbirimize katacağımız çok şey olduğuna inanıyorum"

Türk medeniyetinde ise emeğin, estetiğin ve zarafetin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, "Bursa’mızın asırlardır yaşattığı geleneksel el sanatlarında, mimarisinde ve gündelik yaşam kültüründe bu anlayışın izlerini görmek mümkündür. Dolayısıyla birbirimizden öğreneceğimiz, birbirimize katacağımız çok şey olduğuna inanıyorum. Arzumuz odur ki Bursa Japon Günleri, halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine ve yeni iş birliklerinin gelişmesine vesile olsun. Burada geleneksel Japon müziğinden origami sanatına, çay seremonisinden Japon sinemasına kadar birbirinden güzel etkinliklerle iki gün geçireceğiz" diye konuştu.

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Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Japonya İstanbul Başkonsolosluğuna, Bursa Kent Konseyi’ne, Uluyama TürkJapon Kültür Derneği’ne, sanatçılara ve katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Vekili Biba, Japon dostların Bursa’dan güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni etti.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama, 1993 yılından bu yana Uluyama TürkJapon Kültür Derneği tarafından düzenlenen programın Türkiye ile Japonya arasında uzun bir geçmişe dayanan önemli kültürel etkinliklerden birisi olduğunu ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa Kent Konseyi destekleriyle düzenlenen organizasyonla Türkiye ile Japonya arasındaki bağların daha da derinleşeceğini anlatan Iwama, TürkiyeJaponyaBursa arasındaki köklü ilişkilerin tarihçesi hakkında bilgi verdi. Günümüzde sadece devletler arasındaki ilişkilerle değil insanlar arasındaki ilişkilerle de istikrarın sağlanabildiğini anlatan Iwama, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, gönül bağını artırmayı ve daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

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Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, gelenekselleşen bir etkinliği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İki millet arasında çok sayıda yaşatılması gereken ortak değer olduğunu anlatan Samast, etkinliğini düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Uluyama TürkJapon Kültür Derneği Genel Sekreteri Gonca Hande Şahin, etkinlikle TürkJapon dostluğunu güçlendirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Japon kültürüne renkli yolculuk

Açılış konuşmalarının ardından Suetomi Koto Topluluğu, geleneksel Japon müziğini Türk musikisinin kıymetli eserleriyle harmanladığı seçkisini sanatseverlerle buluşturdu. Ardından Aikido Bursa tarafından gerçekleştirilen gösterilerle Japon savaş sanatları tanıtılırken, fuaye alanında açılan origami sergisi ve düzenlenen atölye çalışmalarıyla katılımcılar Japon kağıt katlama sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. İki gün boyunca devam edecek olan Bursa Japon Günleri kapsamında geleneksel Japon müziğinden origami sanatına, çay seremonisinden Japon sinemasına kadar birçok etkinlik Bursalılarla buluşacak.