Karacabey Belediyespor – Sakaryaspor: 2-2
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STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Burak Menteşe
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 60 Reşo Akın), Kerem Kaya, Bora Yılmaz (Dk. 85 Ali Kerim Yıldız), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Dk. 90 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 85 Arda Bilmez), Tayyip Mevlüt Kaya (Dk. 90 Baran Engül), Furkan Kütük
SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 88 Evren Korkmaz), Berk İsmail Ünsal (Dk. 74 Hasan Bilal), Kerim Frei (Dk. 74 Uğur Can), İlhan Depe, Hakkı Türker (Dk. 88 Abdülkerim Canlı), Salih Sarıkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 66 Mertcan Açıkgöz), Gökhan Akkan
GOLLER: Dk. 26 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 30 Furkan Kütük (Karacabey Belediyespor) – Dk. 6 İlhan Depe, Dk. 34 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Bora Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Gökhan Akkan (Sakaryaspor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’un 14’ncü haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
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