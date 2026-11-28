Bursa'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle işten ayrılan ve bir AVM'de Zara mağazası önünde eylem yapan işçiler, işverenin ırkçı ve hakaret içeren sözlerine maruz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren hakkında müfettiş görevlendirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil firmasında çalışan bir grup işçi, maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle işten ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemediklerini belirten işçiler, firmanın taşeron olarak üretim yaptığı markaya ait ürünlerin satıldığı bir AVM'de, Zara mağazası önünde eylem gerçekleştirdi.

İşverenin sözleri tepki çekti

Yaşanan gelişmelerin ardından işveren tarafından sosyal medyada yayımlanan bir videoda, işçilere yönelik ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığı görüldü. İşverenin işçileri "çingenelikle" suçlayan ifadeleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.

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Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu videoda çalışanlara yönelik ırkçı ve hakaretamiz ifadelerin kullanıldığının kamuoyuna yansıdığını bildirdi. Ayrıca işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediğine ilişkin iddiaların da inceleneceği belirtilerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişinin görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz almasının, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesinin çalışma hayatının temel ilkelerinden olduğu vurgulandı. Bakanlık, konunun yakından takip edildiğini bildirdi.