Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.
Giriş: 28.11.2026 - 18:50 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 16-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 34-32 kazandı.
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