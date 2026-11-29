CEM ŞAN - İhracatta geçen yılı 35 milyon dolarlık rekorla tamamlayan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), bu sene 40 milyon dolarlık dış satıma ulaşmayı hedefliyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AA muhabirine geçen yılı birlik için rekor bir seviye olan 35 milyon dolarla kapattıklarını hatırlattı.

İhracatın ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Yıldız, ülkelerdeki tüketim bölgelerini, bayileri, süpermarket zincirlerini mercek altına aldıklarını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yıldız, ihracatı her geçen yıl artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu yılki hedefimiz 40 milyon dolar civarında. Bu rakama ulaşarak kendi rekorumuzu egale etmeyi temenni ediyoruz. Avrupa'da yaklaşık 11 bin şubesi olan süpermarket zinciriyle görüşmelerimiz sürüyor. Güzel haberleri en kısa sürede kamuoyuna duyurmayı istiyoruz." dedi.

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- "Orta Doğu pazarını mercek altına aldık"

Şu anda 74 ülkeye ihracat yapıldığını ve ilk sıralarda Avrupa ülkelerinin yer aldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Orta Doğu pazarını mercek altına aldık. Karşımıza çıkan o bölgedeki tüketim alışkanlıkları oldu. Bizim bölgemizde ağaç tipi olarak sofralık siyah zeytin üretimi yaklaşık yüzde 95'ler civarında. O bölgelerin tüketim alışkanlığına baktığımızda daha farklı ürün tiplerini tercih ediyorlar. Biz de ihracat yapmayı planladığımız ülkede siyah zeytin sevilmiyorsa zeytinyağına fokuslanıyoruz. Zeytinyağı sevilmiyorsa siyah ve yeşil zeytine fokuslanıyoruz. Bu şekilde tüketim alışkanlıklarını iyi analiz ederek ilerliyoruz. Sadece malı satıp rafa koymak değil o rafta o sirkülasyonu da sağlamak gerekiyor. Orta Doğu bölgesinde Suudi Arabistan'ı merkeze alarak oradaki büyük bir dağıtım firmasıyla ön görüşmelerimiz devam ediyor."

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- "Niş ürünlerimizle bölge insanlarına hitap etmeye çalışıyoruz"

Orta Doğu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerindeki kişilerin tüketim alışkanlıklarından dolayı siyah zeytini tüketmediğini dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de zeytinyağı ya da daha farklı niş ürünlerimizle o bölgenin insanlarına hitap etmeye çalışıyoruz. Zeytinyağlı kakaolu fındık kreması gibi yeni ürünlerimizle o bölgelere ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu ürün ilk çıktığında insanlar 'Marmarabirlik'in zeytinyağlı çikolatayla ne işi var?' diye konuşuyordu. Şu an biz bunu satıyoruz ve kar ediyoruz. Bunlar çok önemli, kıymetli işler. Satış yapmak, ticaret yapmak, bundan kazanç sağlamak Marmarabirlik'in ve ortaklarının menfaatinedir."

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- "Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının ihracatı devam ediyor"

Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasını haziranda tüketicilerin beğenisine sunduklarını hatırlatan Yıldız, kahvaltılık ürün kategorisinde ürün yelpazesini genişlettiklerini söyledi.

Ali Yıldız, Marmarabirlik'in zeytin ve zeytinyağında 300'ü aşkın çeşit ürettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının ihracatı devam ediyor. Yurt dışı pazarında hemen büyük bir yer edinmek kolay değil ama 'Hiçbir şey yok' ile 'Elimizde bir ürün var' arasında bir fark var. Şu an bir ürünümüz var. Raflarda yerini aldı. Tercih meselesine gelince yaptığımız analizlerde evet zor ama yavaş yavaş büyümek zorundayız. Böyle niş ürünler Marmarabirlik'e ticari menfaat sağlayacak. Marmarabirlik'in her ticari menfaatini ortaklarına dönecek şekilde yapıyoruz. Marmarabirlik'in yeni sloganı 'Bir kooperatif markası'. Çünkü kooperatif markası olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Avrupa'da ve dünyada bu çok kıymetli. Türkiye'de de bu çok kıymetli. Marmarabirlik sadece rafta bir isim değil. Binlerce ortağın alın terinden ve birikiminden oluşan çok özel bir kooperatif markası."