Bursa Büyükşehir Belediyesince Tip 1 diyabet tanısı bulunan üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca kullanabilecekleri sensörler ücretsiz olarak dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğünce yürütülen "Sürekli Glikoz Ölçüm Sensörü Destek Projesi" kapsamında, Bursa'da ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören Tip 1 diyabet hastası öğrencilerin ücretsiz sensör desteğinden yararlanabilmesi için yapılan başvurular değerlendirildi.

Tip 1 diyabetli üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje kapsamında, destek almaya hak kazanan gençlere 12 ay boyunca kullanacakları ücretsiz glikoz ölçüm sensörleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda teslim edildi.

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Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Öztürk, gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına daha konforlu şekilde devam edebilmelerini önemsediklerini dile getirdi.

Aydın da bir yıl boyunca sağlanacak sensör desteğinin gençler için çok kıymetli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.