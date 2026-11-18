Bursa'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesince "Mutlu Et" projesi kapsamında 300 aileye et dağıtıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda bir araya gelen vakfa kayıtlı lösemili çocuklara, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına sağlıklı beslenme konusunda seminer verildi.

Seminerin ardından hazırlanan koliler ailelere teslim edildi.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya, AA muhabirine Kurban Bayramı döneminde vakfa yapılan kurban bağışlarının dini usullere göre kesimlerinin yapıldığını, ardından takas usulüne göre yıl boyunca vakfa kayıtlı hastalara ulaştırıldığını söyledi.

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Tedavi sürecinde hastaların protein ağırlıklı beslenmesinin önemli olduğunun altını çizen Sakarya, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın vücut direncinin yüksek olması gerekiyor. Protein kaynağı açısından en zengin olan kırmızı et ürünlerimizi hastalarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 'mutlu et' dağıtımlarımız gerçekleşmeye devam ediyor. Bu dağıtımların öncesinde ailelerimize mutlaka bir bilgilendirici eğitim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla ailelerimizi ve hasta yakınlarımızı öncesinde bilinçlendirip akabinde de et kolilerimizi kendilerine teslim ediyoruz."

Sakarya, Türkiye genelinde LÖSEV'e kayıtlı 150 binden fazla hastanın olduğunu söyleyerek, Bursa'da düzenlenen programda 300 aileye dağıtım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Hasta yakınlarından Fatma Çiçek de LÖSEV'le 2023'te tanıştıklarını anlatarak, "Çok büyük bir aile. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Onlar bizim için çok değerliler. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır sürekli iletişimde olduklarını belirten Çiçek, desteklerinden dolayı LÖSEV'e teşekkür etti.

Hasta yakınlarından Mesut Tetik ise eşinin 4. evre kanser hastası olduğunu söyledi.

Tetik, LÖSEV'e bağış çağrısında bulunarak, "Her çocuğa umut, dayanışma olsun, mücadele olsun. Onlar bize mücadeleyi öğretti." diye konuştu.

Hasta yakınlarından Zübeyde Avcı da oğluna lösemi tanısı konulmasının ardından LÖSEV'le tanıştıklarını belirterek destekleri için vakıf yetkililerine teşekkür etti.