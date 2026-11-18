Osmangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitim ve çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaları kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler, 2 bin 500 yıllık tarihiyle Bursa'nın önemli miraslarından Zindankapı Müzesi'ni gezdi.

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen gezide çocuklar, müzenin tarihi yapısını masalsı anlatımlarla tanıma fırsatı buldu. İlk olarak yapının taşlarını ve dokusunu yakından inceleyen kreş öğrencileri, ardından düzenlenen küçük oyunlarla müzeyi keşfetti. Tarihin izlerini eğlenerek öğrenen minikler, ziyaretin devamında gerçekleştirilen 2 bin 500 yıllık Tarihi Doku Atölyesi'ne katıldı. Atölye çalışmasında müzenin taş dokularından örnekler alan çocuklar, bu dokuları kağıt üzerine aktararak kendi çalışmalarını oluşturdu. Uygulamalı etkinlik sayesinde tarihi mirası farklı bir yöntemle tanıyan kreş öğrencileri, hayal dünyalarını da geliştirme imkanı buldu. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle dolu ziyaret, çocuklara unutulmaz bir öğrenme deneyimi sundu.

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"Hem eğlendiler hem öğrendiler"

Osmangazi Belediyesi Kreş Koordinatörü Rabia Can, çocukların gelişiminde sınıf dışı öğrenme ortamlarının önemine dikkat çekerek, "Biz yalnızca sınıflarda eğitim vermiyoruz. Çocuklarımızın tarihi dokuları ve yaşadıkları çevreyi de keşfetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda müze gezimizi gerçekleştirdik. Burada müzenin tarihi dokusuna yakından şahitlik ettik. Hem eğlendik hem öğrendik. Çocuklarımıza bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.