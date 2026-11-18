İnegöl Belediyesi'nin Engelsiz Tamir Atölyesi, 2026 yılında engelli araçlarında arıza yaşayan 244 engelli vatandaşın yardımına koştu. 153 Çözüm Merkezi'ne yapılan bildirimler üzerine harekete geçen ekipler, arızalı araçları vatandaşların bulunduğu yerden alıp tamir ederek yeniden adreslerine teslim ediyor.

İnegöl Belediyesi'nin engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve ulaşım özgürlüklerini korumak amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Engelsiz Tamir Atölyesi hizmeti, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Akülü engelli araçlarında meydana gelen arızalara yönelik bakım ve onarım desteği sağlayan atölye, 2026 yılında 244 vatandaşın başvurusuna çözüm üretti.

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153'e gelen bildirimler üzerine ekipler harekete geçiyor

Akülü engelli araçlarında arıza yaşayan vatandaşlar, İnegöl Belediyesi'nin 153 Çözüm Merkezi üzerinden bildirimde bulunuyor. Gelen başvurular üzerine harekete geçen ekipler, arızalı aracın bulunduğu adrese giderek aracı teslim alıyor. Vatandaşın ulaşım ihtiyacının aksamaması için eğer mevcutta yedek araç varsa, arızalı araç alınırken yerine sağlam bir ikame araç da bırakılıyor. Engelsiz Tamir Atölyesi'nde bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilen araçlar, tamir sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların adreslerine götürülerek teslim ediliyor.

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2026 yılında 244 vatandaşın başvurusuna çözüm

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi'ne 2026 yılı içerisinde akülü engelli araçlarında arıza yaşadıklarını belirterek başvuran 244 vatandaşın araçları için bakım ve onarım desteği sağlandı. Belediye ekipleri, vatandaşların bildirimleri üzerine hızlı şekilde harekete geçerek arızalı araçların teslim alınması, uygun şartlar varsa ikame araç bırakılması ve tamir edilen araçların yeniden adreslerine ulaştırılması süreçlerini yürütüyor.

"Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Engelsiz Tamir Atölyesi'nin önemine dikkat çekerek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"İnegöl Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları azaltmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz Tamir Atölyemiz de bu anlayışımızın önemli bir parçası. Akülü araçlar, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında en önemli ulaşım araçlarından biri. Bu araçlarda yaşanan bir arıza, vatandaşlarımızın günlük hayatını doğrudan etkileyebiliyor. Biz de bu süreçte araçların bakım ve onarımını gerçekleştirerek en kısa sürede vatandaşlarımızın araçlarıyla yeniden günlük yaşama dönmesine katkı sağlıyoruz. 2026 yılında 244 vatandaşımızın bu hizmetimizden yararlanmak üzere başvuruda bulunması, uygulamanın ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini gösteriyor. Engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. İnegöl'ü herkes için daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."