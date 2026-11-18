BURSA’da saatteki hızı 64 kilometreye ulaşan lodosta iki işçinin 3 katlı binanın çatısını tamir ederken yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın çatısına tamir için çıkan 2 işçi, saatteki hızı zaman zaman 64 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde trapez sacları kaldıran işçilerin zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle zor anlar yaşadığı, işçilerden birinin rüzgarın şiddetlendiği anda çatının üstüne oturup beklediği görüldü.

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Meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos 20 Kasım akşam saatlerine kadar devam edecek. Kentte aralıklarla yağmur geçişlerinin de olması beklenirken, lodosun hızı ise zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaşacak.