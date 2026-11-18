Kış aylarının gelişiyle birlikte kan bağışı ve stok oranlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu dönemde toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen UEDAŞ, trafoları kan ve kök hücre bağışının hayati önemine dikkat çekerek renklendirdi.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2017 yılında başlattığı "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında atıl ve soğuk görünen trafoları, grafiti sanatıyla renklendiriyor. Bugüne kadar emniyet kemerinden kadına şiddete, organ bağışından madde bağımlılığına kadar birçok toplumsal konunun işlendiği projede bu kez kan ve kök hücre bağışına dikkat çekiliyor. Trafoların üzerine uygulanan "Kan ver, hayat ver" ve "Kök hücre bağışla, umut ol" mesajlarıyla bağışın hayat kurtaran önemine vurgu yapılarak toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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78 trafo toplumsal konularla renklendi

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu yaptığı açıklamada, "Trafolar Konuşuyor projesi bizim 2017 yılından beri sürdürdüğümüz ve sektörde öncü olduğumuz bir proje. Kamu kurumlarımızla da iş birliği sağlayarak toplumsal konularla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün de Kızılay Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 78. trafomuzu renklendirmiş olduk. Kan bağışı toplumda her bireyi ilgilendiren bir konu ve bu noktada hassasiyetli olmalıyız" dedi.

Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Nihat Çakır ise, "UEDAŞ'a bu güzel çalışma için teşekkür ediyoruz. Hem kan bağışı hem de kök hücre bağışının önemi çok güzel resmedilmiş. Güney Marmara'da 4 ilde 73 hastanenin kan ihtiyacını bölge müdürlüğümüz karşılıyor. Bu noktada Bursa başta olmak üzere Güney Marmara'daki tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.