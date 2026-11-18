BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, açtıkları kahvaltı evinde el emeği ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İlçede 2019'da Orhanili Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 9 kadın, yerel üreticiden aldıkları doğal ürünleri işleyerek konserve, reçel, turşu, salça, erişte ve tarhana gibi birçok farklı ürüne dönüştürüyor.

Bu ürünleri satarak gelir elde eden kadınlar, aynı zamanda işlettikleri kahvaltı evinde hazırladıkları kahvaltı, gözleme, mantı gibi ürünleri müşterilerine sıcak servis olarak sunuyor.

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Doğum günü, mevlit, altın günü gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan kadınlar, yöreye ait ürünleri tanıtmayı amaçlıyor.

- "Toplu üretim süreçlerinde 60 kadınla çalışıyoruz"

Orhanili Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İrem Sema Gülşen Korkmaz, AA muhabirine ilçeye değer katma amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Korkmaz, 27 çeşit yöresel ürünü yöreye özel tekniklerle işleyip misafirlere sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"9 kadın olarak aslında yola çıktık ama şimdi çok fazla kadınla çalışıyoruz. Özellikle toplu üretim süreçlerinde 60 kadınla çalışıyoruz. Kadın kendi kapasitesinin farkına vardıkça, ürettikçe, bağımsız şekilde bir şeyler ortaya koyduğunu fark ettikçe güzelleşiyor. Kadının güzelleştiği, kadının kendini hissettiği yerde aile, toplum da aynı şekilde güzelleşiyor. O yüzden biz bunu önemsiyoruz. Bu noktada da faaliyetlerimize devam ediyoruz."

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Orhaneli'nin birçok doğal güzelliği barındırdığını ifade eden Korkmaz, farklı şehirlerde yaşayan kişilerin de bu güzellikleri tanımasına yardımcı olmak istediklerini dile getirdi.

Korkmaz, misafirlerine mutfak kültürünü tanıttıklarını belirterek, "Cevizli baklava, ekmek, kapçıklı fasulye deriz, yufka ıslaması deriz biz, bunlarla ağırlıyoruz gelen misafirlerimizi. Sofra kültürü anlamında bir şeyler sunmak istiyoruz." dedi.

Dayanışma ruhuyla kooperatifte çalıştıklarını anlatan Korkmaz, "Burada biz birlikte çalışarak birçok problemlerimizi, sevincimizi paylaşıyoruz. Kapıdan girdiğimiz andan itibaren 'Biz burada çok ses, tek şarkıyız' diyoruz. O yüzden günlük hayatın olumsuzluklarını, stresini, aslında bir erişte keserken, salçayı karıştırırken hafifletmiş hissediyoruz. O yüzden burada çalışmanın, burada üretim yapmanın bize sosyal anlamda kazandırdığı şeyler daha farklı, daha fazla, çok özel." ifadesini kullandı.

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Kooperatif üyesi Hatice Çam (57), kooperatifte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını ifade eden Çam, "Çok seviyoruz birbirimizi. Kooperatife gelmekten çok mutluyuz. Arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Gelmeyince hasta oluyoruz evimizde. Herkesi kooperatifimize bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler." diye konuştu.

Kooperatif üyesi Fatma Ablay (60) da üretmeyi ve çalışmayı sevdiklerini belirterek herkesi kahvaltı evine beklediklerini söyledi.