Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde deprem tatbikatı: Sirenler çaldı personel binayı boşalttı
Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında, depreme hazırlık kapsamında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Sirenin çalmasıyla birlikte tüm personel binayı kısa sürede boşaltırken, engelli personelin tahliyesine de çalışma arkadaşları eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında, depreme hazırlık kapsamında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Sirenin çalmasıyla birlikte tüm personel binayı kısa sürede boşaltırken, engelli personelin tahliyesine de çalışma arkadaşları eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta, muhtemel bir deprem anında uygulanacak tahliye süreci test edildi. Saat 09.10’da sirenin çalmasıyla birlikte binada bulunan personel tahliye için harekete geçti. Belirlenen tahliye güzergâhlarını kullanan çalışanlar binayı boşaltırken, engelli personelin tahliyesinde de görevli çalışanlar destek sağladı.
Gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığı öğrenildi.
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