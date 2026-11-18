Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Müge Caferoğlu’nun izleyicileri masalsı bir yolculuğa çıkardığı "Gökten Üç Elma Düştü" Dijital Kolaj Sergisi, Rektörlük Merkezi Derslik Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Serginin açılış töreninde konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, Doç. Müge Caferoğlu’nun sergisinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin üniversite ve sanat camiası için hayırlı olmasını diledi.

Müge Caferoğlu, serginin çıkış noktasının çocukluk ve çocukların sınırsız hayal gücü olduğunu belirtti. Daha önce yazıp resimlediği Nunki Zamanı adlı çocuk kitabında geliştirdiği fantastik dünyanın sergiye de ilham verdiğini aktaran Caferoğlu, çocukların doğayla kurduğu ilişki, en küçük şeylerden mutluluk duyabilmeleri ve çevrelerindeki nesneleri hayal güçleriyle farklı biçimlerde yorumlamalarının çalışmalarına yön verdiğini ifade etti. Sergide kendi çocukluğunun yanı sıra ailesinin, özellikle de annesinin çocukluk hatıralarına da yer verdiğini dile getiren Caferoğlu, annesine özel olarak hazırladığı çalışmayla iki farklı çocukluk dönemini hayal gücü üzerinden buluşturduğunu kaydetti.

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Geleneksel çizgiden dijital evrene

Çalışmalarında dijital kolaj tekniğinden yararlandığını ancak üretim sürecinin geleneksel çizimle başladığını belirten Müge Caferoğlu, kullandığı tekniğin hibrit kolaj olarak da tanımlanabileceğini söyledi. İlk aşamada kâğıt üzerinde gerçekleştirdiği çizimleri tarayarak dijital ortama aktardığını, ardından bu çizimleri çeşitli programlar aracılığıyla düzenleyip yeniden yorumladığını aktaran Caferoğlu, Photoshop, Illustrator ve Procreate gibi uygulamalardan yararlandığını ifade etti. Dijital ortamda da illüstrasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Caferoğlu, üretim sürecinin her aşamasında el çiziminin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

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Masalların geleneksel kapanış cümlesini yepyeni bir başlangıca dönüştüren sergi, 20 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.