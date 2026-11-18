Yaz döneminde büyük ilgi gören voleybol şenliğini kış döneminde de devam ettiren Osmangazi Belediyesi, ara tatilde çocukları sporla buluşturdu. Üçüncü kez düzenlenen Mini Voleybol Şenliği'nde ilk servisler büyük heyecanla atıldı.

Osmangazi Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini sporla iç içe geçirmesi ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği sportif etkinliklerle geleceğin sporcularını buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda takım ruhunu geliştirerek, küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazandırma amacıyla düzenlenen Mini Voleybol Şenliği, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda renkli anlara sahne oldu. Üçüncü kez geleceğin yıldız adaylarını bir araya getiren şenliğe katılan 70 kulüpten 1000 kız sporcu, dostluk ve dayanışmayı ön plana çıkararak mücadelelerini sahaya yansıttı. Yoğun ilgi gören şenlikte çocuklarının heyecanına ortak olan aileler ise karşılaşmalar boyunca tribünlerdeki yerlerini alarak sporculara destek verdi.

REKLAM

"Amacımız çocukların spor yapmalarını sağlamak"

Şenliğin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, çocukların ara tatil dönemini sporla değerlendirmelerini önemsediklerini belirtti. Yaz döneminde düzenledikleri voleybol şenliğini, kış döneminde de sürdürdüklerine işaret eden Nallar, üç gün boyunca devam edecek olan organizasyon için, "Buradaki amacımız çocuklarımızın, sporcu adayı gençlerimizin ve sporcularımızın ara tatilde evlerinde vakit geçirmek yerine bu spor şenliğine katılarak spor yapmalarını sağlamak. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Mini Voleybol Şenliği'ne katılım gösteren sporcular da, keyif dolu anlar yaşadıklarını belirterek mutluluklarını paylaştı. Çocuklarını yakından takip eden aileler, organizasyonun çok verimli geçtiğini vurgulayarak, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Açılış töreninin ardından Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, ilk etapta sahada ter döken takımların sporcularına sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi.