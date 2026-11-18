Kaza, 13 Kasım’da 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NSR 204 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıktığı sırada Yıldırım G. idaresindeki 16 AUC 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan otomobiller, park halindeki 16 T 0564 plakalı taksiye çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücülerde Yıldırım G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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