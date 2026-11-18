Bursa'da kan ve kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için elektrik trafoları, bilinçlendirici sloganlar yazılarak renklendirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında atıl ve soğuk görünen trafolar, grafiti sanatıyla renklendiriliyor.

Bugüne kadar emniyet kemerinden kadına yönelik şiddete, organ bağışından madde bağımlılığına kadar birçok toplumsal konunun işlendiği proje kapsamında, bu kez kan ve kök hücre bağışı konusu ele alındı.

Kızılay Güney Marmara Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle trafoların üzerine "Kan ver, hayat ver" ve "Kök hücre bağışla, umut ol" sloganları yazılarak, bağışın hayat kurtaran önemi vurgulandı.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında kamu kurumlarıyla işbirliği sağlayarak toplumsal konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençoğlu, "Kızılay Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 78. trafoyu renklendirmiş olduk. Kan bağışı, toplumda her bireyi ilgilendiren bir konu ve bu noktada hassasiyetli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Nihat Çakır da "Hem kan bağışı hem de kök hücre bağışının önemi, trafolarda çok güzel resmedilmiş. Güney Marmara'da 4 ilde, 73 hastanenin kan ihtiyacını bölge müdürlüğümüz karşılıyor. Bursa başta olmak üzere Güney Marmara'daki tüm vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.