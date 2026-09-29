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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz YKS kurslarında eğitime başlandı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarında eğitimler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz YKS kurslarında eğitime başlandı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarında eğitimler başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, öğrencilerin sınava daha planlı ve verimli hazırlanabilmeleri amcıyla YKS kursları açıldı.

        Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi, Kestel ve Vakıf Sınava Hazırlık Merkezleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanlarında dersler veriliyor.

        Lise mezunu öğrencilerin yanı sıra Hürriyet ve Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezleri'nde 12'nci sınıf öğrencileri de kurslardan yararlanabiliyor.

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        Haftanın 4 günü yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, alanında uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlanıyor. Derslerin yanı sıra bireysel etüt, konu tekrarı, soru çözümü ve ödev takibi çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimleri destekleniyor.

        Öğrencilere hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan güncel eğitim materyalleri ücretsiz sunuluyor.

        İki haftada bir, farklı seviyelere uygun gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla öğrencilerin akademik durumları ölçülürken, sınav sürecinde zaman yönetimi ve kaygı kontrolü konusunda deneyim kazanmaları da sağlanıyor.

        Merkezlerde ayrıca rehberlik ve motivasyon çalışmaları yürütülüyor.

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        Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde aileler de öğrencilerin eğitim sürecini düzenli takip edebiliyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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