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        Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular ve kulüp üyeleriyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular ve kulüp üyeleriyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

        Güzelyalı Marina'da gerçekleştirilen etkinlik sporcuların Türk bayrağını temsil eden kırmızı balonlarla süslenmiş teknelerde Gemlik Körfezi'ne doğru kürek çekmesiyle başladı.

        Güneşin doğuşunu karşılayan sporcular, kırmızı balonlarla tekneleri ve kulüp için ayrılan alanı süsledi.

        Sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu Onuncu Yıl Marşı ile kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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