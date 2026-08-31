Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Güneşin doğuşunu karşılayan sporcular, kırmızı balonlarla tekneleri ve kulüp için ayrılan alanı süsledi.

Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular ve kulüp üyeleriyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

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