Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği hizmet vermeye başladı

Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

Hastane yönetiminin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik hızlı aksiyon alma ve yeni projeleri kısa sürede hayata geçirme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen taşınma ve düzenleme çalışmalarının ardından kliniği ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, yeni hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, klinikte bel, boyun, baş, kas-eklem ve kanser ağrıları başta olmak üzere çeşitli kronik ağrıların tedavisinin gerçekleştirildiğini; medikal tedavilerin yanı sıra ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde girişimsel işlemler uygulandığını belirtti.

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası'ndaki yeni kliniğin yanı sıra ana binadaki Algoloji Polikliniği de özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.