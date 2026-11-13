Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği hizmet vermeye başladı

        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği hizmet vermeye başladı

        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği hizmet vermeye başladı

        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

        Hastane yönetiminin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik hızlı aksiyon alma ve yeni projeleri kısa sürede hayata geçirme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen taşınma ve düzenleme çalışmalarının ardından kliniği ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, yeni hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

        Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, klinikte bel, boyun, baş, kas-eklem ve kanser ağrıları başta olmak üzere çeşitli kronik ağrıların tedavisinin gerçekleştirildiğini; medikal tedavilerin yanı sıra ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde girişimsel işlemler uygulandığını belirtti.

        REKLAM

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası'ndaki yeni kliniğin yanı sıra ana binadaki Algoloji Polikliniği de özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Mudanya'da lodos hayatı felç etti
        Mudanya'da lodos hayatı felç etti
        Bursa'da JASAT'tan 16 yıllık cinayeti aydınlatan operasyon: 17 şüpheli yaka...
        Bursa'da JASAT'tan 16 yıllık cinayeti aydınlatan operasyon: 17 şüpheli yaka...
        Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 160 gram esrar ele geçir...
        Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 160 gram esrar ele geçir...
        Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafında...
        Bursa'da alabora tehlikesi geçiren katamarandaki kişi, balıkçılar tarafında...
        Şiddetli lodos ağacı tramvay yoluna devirdi
        Şiddetli lodos ağacı tramvay yoluna devirdi
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (7)
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (7)